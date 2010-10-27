У Криму взяті під охорону 15 друкарень, де виготовляються бюлетені для голосування на місцевих виборах, повідомляє Кримське інформаційне агентство з посиланням на начальника міліції громадської безпеки Миколу Федоряна.

Він наголосив, що виключена будь-яка можливість несанкціонованого винесення бюлетенів з друкарень. Зокрема, працівники підприємств піддаються ретельному огляду перед виходом.

«Винесення бюлетенів виключене», – запевнив Микола Федорян.

І додав, що міліція також контролює процес виготовлення бюлетенів. «Перевірено угоди на виготовлення бюлетенів, тому можемо сказати з усією відповідальністю, що спроб виготовлення бюлетенів без договорів і дублікатів не виявлено, і їх не може бути».