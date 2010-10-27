ЄБРР надасть 50 млн. євро на альтернативну енергетику в Україні

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) запускає Програму фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF), яка передбачає кредитне фінансування в обсягу 50 млн. євро для українських компаній, що інвестують у відновлювані джерела енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, також додаткові 20 млн. євро в рамках програми USELF буде надано міжнародною організацією Clean Technology Fund. Зокрема, програма передбачає позику в обсягу до 15 млн. євро для фінансування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, таких як вода, вітер, біомаса й сонячна енергія. Також передбачається, що в рамках програми можуть фінансуватися проекти з виробництва твердого палива з біомаси (пеллети).

Крім позик, програма USELF підтримає розвиток проектів, надаючи безкоштовну технічну допомогу. Дана технічна допомога фінансуватиметься Глобальним екологічним фондом.

Проекти у сфері альтернативної енергетики, реалізовані в рамках програми USELF, допоможуть знизити негативну дію на навколишнє середовище в Україні, а також зменшити обсяги імпортованого палива. Програма USELF повинна стати каталізатором інвестицій у відновлювані джерела енергії, потенціал яких в Україні дуже значний.

Програма USELF розроблена на основі перевіреної моделі. Аналогічні проекти ЄБРР уже діють у країнах Східної Європи, в Центральній Азії і на Кавказі.

На сьогодні в рамках ініціативи ЄБРР з підтримки стійкої енергетики більш як 4 млрд. євро спрямовано на реалізацію проектів загальною вартістю більш як 20 млрд. євро у 27 країнах. Загальне зниження викидів, парникових газів у результаті впровадження цих проектів сягає 27 млн. тонн на рік.