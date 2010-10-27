Тимошенко про тарифи, кредити, штрафи і конфіскацію житла
"Чинний уряд лобіює інтереси банків"
Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинний уряд лобіює інтереси банків, посилюючі кримінальну відповідальність громадян за неповернення кредитів.
На цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на прес-конференції в Миколаєві, повідомляє персональний сайт політика.
”До Кримінального кодексу внесено зміну, яка дозволяє порушувати кримінальні справи проти людей, які запозичили в банках гроші, в тому числі це і споживчі кредити, але по якимось причинам не можуть їх повернути. За це передбачено від 3 до 5 років в’язниці. Чому? Тому що це – банки, і тому що це - їх статки, це все те, що, власне, мусить належати їм”, - заявила вона.
Лідер “Батьківщини” також повідомила, що “після завершення місцевих виборів влада планує запровадити штрафні санкції за заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг”.
”Цю норму трошки відстрочили до моменту завершення виборів, а потім це буде. А якщо непосильні тарифи будуть? Що тоді робити? І, до речі, тими ж законами дозволяється тепер конфісковувати житло в рахунок погашення боргів по житлово-комунальним послугам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.