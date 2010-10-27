Тимошенко про тарифи, кредити, штрафи і конфіскацію житла

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинний уряд лобіює інтереси банків, посилюючі кримінальну відповідальність громадян за неповернення кредитів.

На цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на прес-конференції в Миколаєві, повідомляє персональний сайт політика.

”До Кримінального кодексу внесено зміну, яка дозволяє порушувати кримінальні справи проти людей, які запозичили в банках гроші, в тому числі це і споживчі кредити, але по якимось причинам не можуть їх повернути. За це передбачено від 3 до 5 років в’язниці. Чому? Тому що це – банки, і тому що це - їх статки, це все те, що, власне, мусить належати їм”, - заявила вона.

Лідер “Батьківщини” також повідомила, що “після завершення місцевих виборів влада планує запровадити штрафні санкції за заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг”.

”Цю норму трошки відстрочили до моменту завершення виборів, а потім це буде. А якщо непосильні тарифи будуть? Що тоді робити? І, до речі, тими ж законами дозволяється тепер конфісковувати житло в рахунок погашення боргів по житлово-комунальним послугам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.