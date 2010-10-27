Тігіпко: з наступного тижня Митний кодекс буде розіслано

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що до кінця цього року в Україні будуть ухвалені зміни до митного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Донецьку під час робочої поїздки до регіону. «Сподіваюся, що до Нового року ми зможемо ухвалити зміни до митного законодавства», - сказав С.ТІГІПКО. Він відзначив, що вже наступного тижня зміни до митного кодексу будуть розіслані експертам для об`єктивної оцінки, потім буде публічне обговорення.

«Митний кодекс – на цьому тижні ми закінчуємо кодифікування всього законодавства, вносимо ті зміни, які пропонує бізнес. З наступного тижня цей митний кодекс буде розіслано професіоналам, ми почнемо відпрацьовувати з професіоналами, - пояснив С.ТІГІПКО. - А потім ми обнародуємо його, для того щоб він був вже максимально готовий, щоб не виникало якихось додаткових питань».