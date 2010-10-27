Скільки може коштувати Керченський міст?

26 жовтня під час 8-го засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва РФ і України міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН обговорили питання будівництва мосту через Керченську протоку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами К.ЄФИМЕНКА, вартість мосту залежатиме від того, чи буде він автомобільним чи залізничним, чи суміщеним.

«Для того, щоб визначити вартість, необхідно, щоб попрацювали проектні інститути. І на стадії розробки ТЕО сформували дане рішення. Воно залежатиме від того, чи буде це автомобільний міст, залізничний чи суміщений міст. Такі фахівці є і в Україні, також сильна мостобудівна галузь і в РФ », - відзначив він.

За словами міністра, переговори про будівництво продовжуватимуться.

«Ухвалено рішення, що ми рухаємося в даному напрямі, зараз нам необхідно визначити фінансову установу, яка профінансує розробку ТЕО», - відзначив міністр.

За його словами, поки що проектний інститут не вибирався, оскільки при його виборі враховуватиметься також і думка фінансової установи, яка виділятиме кошти під цей проект.

«Ми розглядаємо питання щодо того, щоб цей міст був платним з часом», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

У свою чергу, І.ЛЕВІТІН відзначив, що в Росії є добрі фахівці з мостобудування.

«Ми вважаємо, що тут має бути окрема спеціалізована компанія, яка стане інвестором, у нас поки що не вибраний інвестор, і немає джерела для цього фінансування. У нас є спільна пропозиція, яку ми завтра доповімо головам урядів, – те, як ми бачимо нашу подальшу роботу», - відзначив І.ЛЕВІТІН.

За його словами, підкомісія відпрацювала всі питання, проте остаточне слово залишається за інвестором.