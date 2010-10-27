Проти найбільшого в світі спамера порушили кримінальну справу

Відносно гендиректора ТОВ "Деспмедія" Ігоря Гусєва порушено кримінальну справу, пише 27 жовтня газета "Коммерсант" із посиланням на представників слідства. Росіянина, якого вважають найбільшим спамером світу, підозрюють в незаконному підприємництві, пов`язаному з витягуванням доходів в особливо великих розмірах.

За даними видання, у вівторок, 26 жовтня, в офісі і квартирі Ігоря Гусєва пройшли обшуки, в ході яких було вилучено фармацевтичні препарати, ноутбуки, носії інформації і документи. Місцезнаходження самого бізнесмена поки невідоме слідчим, можливо, він знаходиться за кордоном. Передбачається, що дані на нього передадуть Інтерполу.

Згідно з матеріалами справи, на які посилається "Коммерсант", підозри щодо Гусєва пов`язані з партнерською програмою Glavmed.com, за допомогою якої в США і Канаді здійснювалися продажі контрафактних фармпрепаратів з Індії (зокрема, підробної віагри). Продукція рекламувалася за допомогою спам-розсилань. За 3,5 роки компанія Ігоря Гусєва продала препаратів на суму більше 120 мільйонів доларів США. Доходи Гусєва від незареєстрованої підприємницької діяльності оцінюються майже в 2 мільйони доларів.

У рейтингу дослідницького центру Spamhaus найбільшим розповсюджувачем спаму названа Canadian Pharmacy. За даними джерел "Коммерсанта" на інтернет-ринку, власником цієї компанії є Ігор Гусєв.

Також Glavmed.com називали власником прав на домен spamdot.biz – сайту, який закрила ФСБ, який використовували для продажів підробних фармацевтичних препаратів. Проте представники Гусєва заявляли, що Glavmed.com із цим сайтом не пов`язана.

Лента.ру