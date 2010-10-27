П'ятеро дітей отруїлися чадним газом на Херсонщині

У с. Семихатки Генічеського району Херсонської області у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом постраждало 5 дітей (2002, 2006, 2007, 2008 та 2009 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до Генічеської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Херсонській області.