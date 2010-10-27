Завтра в Карпатах - до 10° морозу

Завтра, 28 жовтня, на території України переважатиме прохолодна дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях вночі помірний, вдень невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише в Криму вночі в окремих районах невеликий дощ.

Вночі та вранці в західній половині подекуди туман.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі по області від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.