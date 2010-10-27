Євро на міжбанку падає, долар - росте

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9475/7,9530 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9480/7,9530 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2598 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2599/0,2601 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2597/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знову зріс і становив 30,66 рублів за долар (+0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3770/1,3875 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9535/10,9645 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9740/10,9875 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися – 10,9620/10,9750 грн./євро.