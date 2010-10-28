Азаров і Присяжнюк відкрили в Броварах нову поліклініку

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова Київської міськдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК відкрили в Броварах нову центральну районну поліклініку, будівництво якої було заморожене з 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії прем`єр-міністр висловив думку, що «це хороший подарунок для жителів міста».

«Я думаю, що це перша ознака того, що ми з вами вибираємося з кризи», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він пообіцяв надалі спільно з мерією Броварів узяти шефство над продовженням оснащення поліклініки.

На підтвердження своїх слів він повідомив, що з державного бюджету, а також з обласного і міського бюджетів для завершення будівництва поліклініки було виділено 32 млн. грн., а також автомобіль «швидкої допомоги», два кардіографи, автономний дизель-генератор і флюорограф.

При цьому прем`єр запевнив, що наступного року державу особливу увагу приділить програмі переоснащення служби «швидкої допомоги», зокрема, щоб автомобілі «швидкої» могли добиратися до місця виклику в місті впродовж 10 хвилин, а в сільській місцевості – впродовж 25 хвилин.

За словами М.АЗАРОВА, в подальші роки держава приділить особливу увагу реформуванню охорони здоров`я, починаючи від підвищення зарплати медикам і закінчуючи будівництвом нових лікувальних установ та їх сучасним оснащенням, залучаючи до цього українські підприємства.

У свою чергу, А.ПРИСЯЖНЮК звернув увагу на те, що органи влади, як обіцяли, так і ввели до ладу за чотири місяці нову поліклініку.

«Ви бачите, крок за кроком ми рухаємося вперед. І так буде надалі», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

У відповідь на ці слова, прем`єр зазначив: «За нас мають говорити наші справи, а без агітацій ми обійдемося, оскільки багато було «обіцяльників», але ніхто нічого не робив».

Продовжуючи тему, в інтерв`ю журналістам губернатор зазначив, що ця медустанова є кращою в Київській області, проте, впродовж місяця її оснащення буде покращене. Для цього, за його словами, вже проведено відповідні тендери на закупівлю устаткування і виділено кошти.

На думку А.ПРИСЯЖНЮКА, в поліклініці, що відкрилася, яка здатна приймати 1200 хворих на день, зможуть обслуговуватися не тільки жителі Броварів і району, а й всієї області.