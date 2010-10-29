Азаров: навіть з урахуванням інфляції доходи населення реально зростають

07:13, 29 жовтня 2010
Суспільство
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"Вийдемо на 2700 грн середньої зарплати"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що середня заробітна плата в Україну до кінця року зросте до 2,7 тис. грн.

Про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ми вийшли на 2 тис. 400 грн середньої зарплати по країні. Це вище, ніж у минулому році на 400 грн, а до кінця року ми вийдемо на 2 тис. 700 грн середньої зарплати», - заявив прем`єр.

При цьому він підкреслив, що навіть з урахуванням інфляції у вересні в розмірі 2,9%, в країні відбувається реальне зростання доходів населення.

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