Азаров: навіть з урахуванням інфляції доходи населення реально зростають

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що середня заробітна плата в Україну до кінця року зросте до 2,7 тис. грн.

Про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ми вийшли на 2 тис. 400 грн середньої зарплати по країні. Це вище, ніж у минулому році на 400 грн, а до кінця року ми вийдемо на 2 тис. 700 грн середньої зарплати», - заявив прем`єр.

При цьому він підкреслив, що навіть з урахуванням інфляції у вересні в розмірі 2,9%, в країні відбувається реальне зростання доходів населення.