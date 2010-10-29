Кандидату в депутати міськради завдали ножових поранень

Напад на одного з кандидатів у депутати Уманської міської ради від Партії регіонів скоєно в місті Умань Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської обласної організації Партії регіонів, “потерпілий – чинний депутат Уманської міської ради, активний громадський діяч, має державні нагороди. Балотується до Уманської міської ради по одному з мажоритарних округів”. Зловмисники напали на нього ввечері, коли він повертався додому. Невідомі підійшли ззаду й завдали кілька ударів важким предметом та ножем. Наразі потерпілий перебуває в лікарні зі струсом мозку та ножовим пораненням. Під час нападу зловмисники не вкрали в потерпілого ніяких особистих речей.

Правоохоронці підтверджують цей факт, але коментувати подію наразі відмовляються.