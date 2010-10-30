Автобус зіткнувся з вантажівкою та перекинувся: 10 постраждалих

В Черкаській області 29 жовтня перекинувся двоповерховий автобус, постраждали більше 10 осіб.

Як повідомляє черкаське інформаційно-аналітичне видання "Провінція", аварія сталася на повороті до села Іскрине Шполянського району Черкаської області.

О 21.30 автобус зіткнувся із вантажівкою, яка перевозила жом. Автобус перекинувся в кювет, травми отримали більше десяти людей. Четверо із них перебувають в лікарні зі зламаними кінцівками та тілесними ушкодженнями.

За даними видання, люди, які були в автобусі, поверталися з Черкас із агітаційного форуму однієї з партій.