Автобус зіткнувся з вантажівкою та перекинувся: 10 постраждалих
17:08, 30 жовтня 2010Суспільство
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Люди поверталися з агітації
В Черкаській області 29 жовтня перекинувся двоповерховий автобус, постраждали більше 10 осіб.
Як повідомляє черкаське інформаційно-аналітичне видання "Провінція", аварія сталася на повороті до села Іскрине Шполянського району Черкаської області.
О 21.30 автобус зіткнувся із вантажівкою, яка перевозила жом. Автобус перекинувся в кювет, травми отримали більше десяти людей. Четверо із них перебувають в лікарні зі зламаними кінцівками та тілесними ушкодженнями.
За даними видання, люди, які були в автобусі, поверталися з Черкас із агітаційного форуму однієї з партій.
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