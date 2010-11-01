Керівник проекту "За чесні вибори" заявив про хакерську атаку

У день виборів до місцевих рад в Сумській області було скоєно хакерську атаку на сайт проекту “За чесні вибори”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник проекту Олександр ТАКУЛ.

За його словами, хакерську атаку було здійснено вдень - у “час пік” голосування виборців.

“Ми зробили все можливе і неможливе, але роботу нашого сайту таки вдалося відновити”, - наголосив О.ТАКУЛ.

При цьому він розповів також, що 31 жовтня суди в Сумській області не приймали заяви від виборців, які бажали проголосувати на своїх виборчих дільницях, але не могли це зробити через відсутність своїх прізвищ у списках .

“Цим було порушено конституційне право виборців Сумщини щодо їх волевиявлення”, - підкреслив О.ТАКУЛ.

Крім того, він повідомив журналістам, що на кількох виборчих дільницях у Сумах голови ДВК, які представляли Партію регіонів, “нападали” на представників проекту і вимагали зняти бейджі чи попросту забирали останні.

“Це виглядало досить дивно, адже представники правлячої партії напередодні виборів до місцевих рад також підписали в Сумах меморандум “За чесні вибори” про співпрацю з іншими політичними силами”, - сказав О.ТАКУЛ.