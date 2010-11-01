"Батьківщина": у Білій Церкві член ДВК передала бюлетені через вікно

У Білій Церкві Київської області на виборчій дільниці № 00020 (у приміщення школи № 9) член ДВК Ірина ГОЛОВІЗІНА пропечатала бюлетені і передала їх через вікно незнайомим особам.

Про це заявив голова Білоцерківської міської партійної організації “ВО «Батьківщина» Сергій БЕРКУТ, повідомляє сайт партії.

«Наш кандидат у депутати Ігор КОЦЕЛ та спостерігач від «ВО «Батьківщина» Ігор СОКОЛ обходили приміщення школи на вулиці. В одному з вікон вони побачили, як член ДВК І.ГОЛОВІЗІНА пропечатувала пусті бюлетені. І.КОЦЕЛ почав знімати все це на мобільний телефон. І.ГОЛОВІЗІНА помітила, що її знімають. У цю мить І.КОЦЕЛ побіг всередину до школи, аби заблокувати двері і не випустити члена ДВК із приміщення. І.СОКОЛ залишився на вулиці. Тим часом І.ГОЛОВІЗІНА відкрила вікно і почала передавати бюлетені незнайомим особам. Наш спостерігач намагався завадити цьому, втім невідомо звідки з’явилось троє людей (як потім з’ясувалось, серед них було двоє кандидатів у депутати, у тому числі Андрій ФЕРД від Партії регіонів), вони жорстоко побили І.СОКОЛА. Бюлетені зникли», - заявив С.БЕРКУТ.

За його словами, є п’ятеро свідків побиття спостерігача від «Батьківщини». Вони зараз дають свідчення. Міліція розбирається, куди зникли бюлетені.