У Вінниці горів торговий центр: двоє потерпілих

У Вінниці внаслідок пожежі в магазині постраждало двоє осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, інформація про задимлення в магазині, розташованому поблизу залізничного вокзалу Вінниці, на телефонну лінію «101» надійшла 31 жовтня близько 20.40. Враховуючи розміри торговельного центру, а також те, що приміщення магазину прибудовані до 14-поверхового житлового будинку (у сусідньому з магазином під’їзді, в залах спортивного клубу ЖЕК №5 розташована виборча дільниця № 28144) керівництвом Головного управління МНС України у Вінницькій області був оголошений підвищений, другий номер виклику.

На гасіння пожежі одразу були направлені чергові караули з чотирьох підрозділів. Після прибуття на місце виклику рятувальники організували евакуацію персоналу із задимленого магазину. Двох співробітниць магазину із отруєнням продуктами горіння у стані середньої важкості було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні №1.

Гасити вогонь рятувальники не могли, тому що до підсобного приміщення прийому товару, де й був осередок пожежі, підходила лінія високої напруги. У підсобному приміщенні щохвилини вибухали електричні розряди. Знеструмили будівлю працівники електромереж лише о 21.28, а вже о 21.30 пожежу було ліквідовано.

Збитки, завдані пожежею, підраховуються.

Орієнтовна причина загорання, коротке замикання в електромережі.

З метою безперервної роботи виборчої дільниці о 22.03 електропостачання будинку та виборчої дільниці було відновлено.