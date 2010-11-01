Інспектора ДАІ засудили на 5 років за фальсифікацію і побиття

Апеляційний суд Криму переглянув рішення суду Ялти й засудив до 5 років позбавлення волі інспектора ДАІ, який, намагаючись за сфальсифікованим протоколом про адміністративне правопорушення доставити мопед на штрафмайданчик, завдав його власнику тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

З апеляцією до суду звернулося наглядове відомство.

Інспектора визнано винним у зловживанні службовим становищем, службовій фальсифікації та перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством.

«Замість призначеного за ці злочини місцевим судом умовного покарання апеляційна інстанція засудила екс-правоохоронця до п`яти років позбавлення волі з реальним його відбуванням і забороною протягом двох років обіймати посади в правоохоронних органах», - йдеться в прес-релізі.