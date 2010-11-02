Голови ветеринарних служб України шукатимуть зближення з Митним союзом

Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк зустрівся із керівником Россільгоспнагляду Сергієм Данквертом, повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, на зустрічі було обговорено питання взаємодії ветеринарних служб України та Росії. Сторони також обговорили питання транзиту тваринницької продукції через територію Росії до Казахстану з підприємств України, не атестованих Россільгоспнаглядом і не включених станом на 1 липня 2010 року до реєстру підприємств, що мають право на експорт продукції на територію Митного союзу.

Крім того, на зустрічі йшлося про взаємне зближення позицій України з позиціями країн-членів Митного союзу.

Сторони домовилися про необхідність провести в першій декаді листопада 2010 року нараду голів ветеринарних служб України та країн-членів Митного союзу для вирішення питань, не врегульованих законодавством СНД і Митного союзу.

У ході зустрічі заплановано підписати протокол між ветеринарними службами країн-членів Митного союзу і України, який передбачатиме механізм зближення процедур з безперешкодного переміщення тваринницької продукції.

Россільгоспнагляд також повідомив, що, за підсумками перевірок рибопереробних підприємств України, прийнято рішення включити в список постачальників в РФ 6 з 8 проінспектованих підприємств. Цей список підлягає узгодженню з членами Митного союзу. Підприємства можуть бути включені до затвердженого списку після усунення на них раніше виявлених порушень та надання гарантій безпеки ветеринарною службою України.