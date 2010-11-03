У Донецькому аеропорті затримали нігерійців з британськими паспортами

У Донецькому аеропорту прикордонники затримали чоловіка й жінку - громадян Нігерії, які намагалися незаконно перетнути кордон за паспортами громадян Великої Британії.

Про це повідомив прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НІКІТЕНКО. За його словами, затримання порушників кордону стало можливим завдяки взаємодії прикордонників і співробітників Управління з питань боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області.

Е.НІКІТЕНКО розповів, що під час паспортного контролю пасажирів рейсу «Донецьк-Мюнхен» інспектор виявив у пред`явлених паспортах двох громадян Великої Британії, 21-річного чоловіка і 24-річної жінки, ознаки підробки. Після експертного вивчення документів за допомогою спеціальних приладів виявилось, що інформаційні сторінки і фотографії в них замінено.

Під час перевірки даних громадян було встановлено, що жодного стосунку до громадянства Великої Британії вказані особи не мають, а є іноземними студентами одного з вузів міста Луганська, громадянами Нігерії.

Таким чином, нігерійці намагалися незаконно, за документами, які їм не належать і містять недостовірні відомості про них, перетнути державний кордон, чим вчинили правопорушення, передбачені ч.1 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Е.НІКІТЕНКО відзначив, що в даний час вирішується також питання про порушення проти цих іноземних студентів кримінальної справи за ч.3 ст.358 КК України (свідоме використання підробленого документа).

Зараз ці порушники з Африки перебувають у пункті тимчасового утримання.