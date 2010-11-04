У Кам’янці-Подільському на смітниках знайшли кількасот виборчих бюлетенів

Голова міської Кам’янці-Подільської ТВК Тетяна ОСТАФІЙЧУК повідомила, що вчора у смітнику було знайдено 360 виборчих бюлетенів по виборах міського голови на території дільниці №41, що знаходиться у Старому місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час засідання міської територіальної виборчої комісії.

За словами Т.ОСТАФІЙЧУК, до неї звернулися представники правоохороних органів з проханням надати по 5 екземплярів невикористаних бюлетенів, щоб провести експертизу знайдених.

Крім того, ще 159 бюлетенів були знайдені у смітнику на території дільниці №2.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи по цих фактах.

Станом на 12.00 у Кам’янці-Подільському проводиться перерахунок на дільниці №37, де виявлено факт нестачі 50 бюлетенів.