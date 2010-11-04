Начальник Генштабу: ми налаштовані продовжувати наші відносини з НАТО

Україна продовжуватиме конструктивне партнерство з НАТО та іншими військово-політичними блоками в усіх питаннях, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, про це начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО заявив під час зустрічі з Верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Стефаном АБРІАЛОМ, що відбулася сьогодні у Києві.

У ході переговорів сторони обговорили пріоритети військового співробітництва України з НАТО, результати проведення Оборонного огляду в Україні, пріоритетні завдання з реформування української армії, а також актуальні напрямки розвитку співпраці у військовій сфері між Збройними силами України та Стратегічним командуванням НАТО з трансформації.

Порушуючи питання військового співробітництва з НАТО, Г.ПЕДЧЕНКО нагадав, що Україна проголосила політику позаблоковості. Головним пріоритетом її зовнішньої політики є забезпечення інтеграції України у європейський політичний, економічний і правовий простір з метою набуття членства у Європейському Союзі.

Проте, за словами начальника Генерального штабу ЗСУ, згідно із законом “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, “Україна продовжуватиме конструктивне партнерство з Північноатлантичним альянсом та іншими військово-політичними блоками в усіх питаннях, що становлять взаємний інтерес”.

”Україна та її Збройні сили у відносинах з НАТО реалізують принцип послідовності та наступництва, зосереджуючись на прагматичному співробітництві. Головною метою співпраці з НАТО у військовій сфері є розвиток Збройних сил України у відповідності до кращих світових стандартів”, – зазначив начальник Генштабу.

Також Г.ПЕДЧЕНКО підкреслив, що на сьогодні співробітництво ЗСУ з НАТО продовжується за такими основними пріоритетними напрямами як оборонне планування, розвиток оперативних спроможностей та участь в міжнародних операціях з врегулювання кризових ситуацій.

”Основні зусилля у реформуванні Збройних сил буде зосереджено на вирішені проблем, які знижують рівень їх бойової готовності”, – наголосив він, додавши, що практичне співробітництво НАТО дозволяє українській стороні ефективно реалізовувати національні пріоритети у військовій сфері.

”Ми налаштовані продовжувати наші відносини з НАТО та виконувати прийняті міжнародні зобов’язання. Це ключ до вирішення спільних безпекових проблем сьогодення та майбутнього”, - резюмував Г.ПЕДЧЕНКО.