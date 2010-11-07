Чиновницю севастопольської міськради затримали за хабар

У Севастополі правоохоронці за підозрою в отриманні 4,5 тис. дол. хабара затримали завідуючу відділом міськради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, держслужбовець підозрюється у вимаганні та отриманні вказаної суми грошей від приватного підприємця за сприяння у наданні в оренду приміщень, які перебувають у комунальній власності Севастопольської міськради.

Стосовно затриманої прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.