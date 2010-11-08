Без кредитів МВФ Нацбанк не зможе утримувати курс гривні?

Національний банк не зможе утримувати курс національної валюти без коштів МВФ.

Про це заявив народний депутат, голова ради Асоціації українських банків Станіслав Аржевітін у програмі "Реальна економіка" в ефірі телеканалу UBC.

"Без кредитів МВФ Нацбанк ніколи не зможе утримувати стабільність гривні", - сказав він.

За його словами, імпортуючи енергоресурси і розраховуючись за них валютою, країна не зможе сконцентрувати достатньої кількості валюти для стабілізації курсу гривні.

"Без МВФ, на жаль, держава обійтись не може. Ті майже 200 млрд. гривень, які на руках в населення, тобто в нас під ногами лежать гроші і їх можна мобілізувати і не спричиняти інфляційних очікуваннь, але держава це не спроможна зробити. Тому чиновникам легше поплакати і отримати кошти МВФ", - додав Аржевітін.

На думку голови АКБ "Форум" Ярослава Колесника, МВФ зацікавлений надати Україні наступний транш.

"Думаю, що дійсно сьогодні МВФ зацікавлений дати нам кредит. І, безумовно, є зацікавленість, тому що як країна Україна є в певній залежності, і вона стає в певній мірі керованою", - сказав він.

За словами банкіра, "Україна мала б позичати у населення і відповідати перед населенням, хай би громадяни отримували відсотки, а ми за кошти населення розвивали б економіку України".

"Але ми йдемо іншим шляхом, тому що ми беремо кошти для проїдання. Нам потрібна була підтримка, ми звернулися і отримали, а на сьогодні це велике питання, чи потрібно нам далі позичати в МВФ?", - продовжив він.

Колесник додав, що Україна після того, як отримала перший кредит від МВФ, мала б шукати альтернативні джерела фінансування економіки.

"Ми мали в цей час знайти інші джерела фінансування економіки. А нас знову ж підштовхують до споживання. Ми не виробляємо свого, а нам дають те, що виробили за кордоном", - резюмував гість програми.

Економічна правда