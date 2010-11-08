Дім, у якому мешкає новий генпрокурор, винен за комуналку півмільйона

Будинок, у якому мешкає новий генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, заборгував за комунальні послуги майже півмільйона гривень.

Про це повідомляє «Газета по-киевски».

«Новоспечений генеральний прокурор Віктор ПШОНКА живе в центрі Києва, в будинку, в якому також була і квартира його кума, Віктора ЯНУКОВИЧА. Але прикметний цей будинок не тільки VIP–мешканцями. Будинок по вулиці Володимирській, 49а, заборгував за комуналку майже 500 тисяч гривень», - пише газета.

9-поверховий будинок генпрокурора – частина житлово-офісного комплексу, який розташований поряд з Національною оперою. В елітному будинку більш як сотня квартир, під`їзди дуже чисті, на деяких сходових майданчиках постелені килими і висять картини. У дворі єдиний і дуже маленький, як для такого будинку, дитячий майданчик.

Вхід у під`їзд, де живе В.ПШОНКА, охороняє «консьєрж» у дорогому костюмі, який не пропустить вас, якщо ви не повідомите прізвище і до кого прямуєте.

За інформацією "Газеты по-киевски", біля ліфта будинку висить звернення до мешканців з проханням сплатити комунальні й експлуатаційні послуги: "Шановні мешканці будинку! Станом на 20 жовтня заборгованість з оплати комунальних і експлуатаційних послуг становить 498 954 грн. З 2 листопада 2010 буде припинено надання експлуатаційних послуг до повного погашення заборгованості".

«Через цей борг фірма, яка обслуговує будинок, перестала здійснювати прибирання прилеглої території, озеленення й ремонт приміщень. Цікаво, що сама фірма розташована в цьому ж будинку, і для того, щоб погасити борг, можна просто спуститися на перший поверх. Швидше за все, в деяких квартирах просто ніхто не живе, як це було з Віктором Федоровичем, який ні дня не прожив в одержаній від держави квартирі. Так і набіг півмільйонний рахунок», - відзначає газета.