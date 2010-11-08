Партія регіонів відкидає звинувачення у підкупі виборців та фальшуванні виборів на Тернопільщині.

Про це сьогодні заявив заступник голови обласної організації Партії регіонів, заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Петро ГОЧ, коментуючи той факт, що у бюлетенях лише навпроти кандидатів Партії регіонів фігурували різні букви та нетипові для голосувань символи.

«Ми одразу казали – якщо хтось пропонує від нас гроші, то беріть - і голосуйте за кого хочете. Або навіть ідіть в прокуратуру і здавайте тих, хто ці гроші приніс. Бо ми цим не займалися. Або тиск. Чи є хоч одна заява конкретної людини, окрім заяв голови облради КАЙДИ на сесії? Де заяви тих людей, якщо на них хтось тиснув?», – сказав П.ГОЧ.

Голова обласної організації Партії регіонів, депутат Орест МУЦ у свою чергу наголосив, що опонентам некоректно звинувачувати Партію регіонів у підкупі виборців зважаючи на ту підтримку, яку вона отримала на Тернопільщині.

«За нас проголосували понад 80 тис. жителів області. Хіба можна звинувачувати у продажності таку кількість людей? Це ж майже 15% виборців. А насправді ці звинувачення з’являються через те, що нашим опонентами не подобається як з кожними виборами ми здобуваємо все кращий і кращий результат», – переконаний О.МУЦ.

П.ГОЧ також додав, що закон передбачає у бюлетенях ставити «+» або будь-яку іншу позначку, яка свідчить про волевиявлення. «Тому звинувачувати людей за те, що вони вирішили поставити якусь букву… Це ж у рамках закону. Я, наприклад, у бюлетені завжди пишу «За», хтось ставить іншу позначку, хтось букву. Але ж всі ці бюлетені дійсні, бо з них видно волевиявлення людини», – наголосив П.ГОЧ.