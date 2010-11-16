Перший день Курбан-байрама буде вихідним для мусульман Криму

16 листопада - день, на який цього року припадає початок проведення свята Курбан-байрам, - буде неробочим для мусульман Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Перший день свята жертвопринесення - вихідний для мусульман відповідно до постанови кримського парламенту 1993 року «Про встановлення святкових днів для громадян Республіки Крим, які сповідують іслам» і статтею 73 Кодексу законів про працю України.

Курбан-байрам (арабською - Ід аль-Адха) відзначається в десятий день дванадцятого місяця ісламського місячного календаря.

Ісламське свято нагадує про подвиг пророка Ібрагима (Авраама). Він отримав одкровення, в якому було веління принести в жертву улюбленого сина Ісмаїла. Ібрагим мав намір виконати веління. Це стало символом вищої покори. За милістю Аллаха жертву було замінено твариною.

Мусульмани, відзначаючи Курбан-байрам, приносять у жертву домашніх тварин. У Криму зазвичай це баран. Частину м`яса потрібно віддати бідним.

Заведено також відвідувати мечеті, робити візити до рідних і близьких.