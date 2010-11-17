Як українці ставляться до ідеї збільшення пенсійного віку (опитування)

Українці розраховують тільки на державну пенсію і негативно ставляться до можливого збільшення пенсійного віку.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Інституту Горшеніна на тему: «Пенсійна реформа в Україні», проведеного в листопаді 2010 р.

Зокрема, згідно з результатами всеукраїнського дослідження, більшість українців (80,3%) вважають, що Україні потрібна пенсійна реформа. З них відповідь «точно так» на це запитання відповіли 58,4% респондентів, «скоріше так» - 21,9% опитаних. Не вважають пенсійну реформу необхідною 3,2% громадян України. З них відповідь «швидше ні» на це запитання дали 2,3%, «точно ні» - 0,9% опитаних. Важко відповісти на це питання 16,5% респондентів.

Опитування показало, що переважну більшість громадян України (90,3%) чули про те, що уряд планує збільшити вік виходу на пенсію. Не чули про це тільки 5,8% респондентів, а 3,9% - важко відповісти на це запитання.

Більше половини українців (57,1%) негативно ставляться до такої ініціативи уряду. З них відповідь «точно ні» вибрали 41,8% респондентів, «швидше ні» - 15,3%. Позитивно оцінює цю ініціативу кожен третій респондент (33,3%). З них 22,1% дали відповідь «точно так», 11,2% - на це запитання відповіли «швидше позитивно». Затруднялися з відповіддю 9,6% опитаних.

Велика частина українців (64,6%) погодилася б на збільшення пенсійного віку в тому разі, якби після цього розмір пенсії відповідав європейським стандартам. З них відповіли на питання «точно так» 46,7%, «швидше так» - 17,9% респондентів. Не погодилися б на збільшення пенсійного віку за такої умови 7,8% опитаних. З них відповідь «швидше ні» дали 4,1%, «точно ні» - 3,7%. При цьому більше чверті громадян України (27,6%) важко відповісти на це запитання.

Основними причинами, з яких уряд планує збільшити пенсійний вік, українці вважають брак коштів у бюджеті (59,4%) і відсутність коштів у Пенсійному фонді (55,3%). Пов`язують цю ініціативу уряду з необхідністю збільшення розміру пенсії 42,4%, з відтоком працездатного населення – 35,2%, із загальною світовою тенденцією підвищення пенсійного віку – 30,6%, з вимогами МВФ – 27,4%, із старінням населення – 19,4% опитаних. Інші причини назвали 3,2% респондентів, а 2,1% - важко відповісти на поставлене запитання.

На думку майже половини українців (45,4%), пенсійна система в нашій країні має бути солідарною (кошти на виплату пенсій беруться з податків працюючих громадян). Менше третини опитаних (30,6%) вважають, що пенсійна система має бути накопичувальною (відрахування від зарплати накопичуються на спеціальних рахунках), а 2,5% респондентів висловили думку, що пенсійна система має бути іншою. При цьому кожному п`ятому українцеві (21,5%) важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (82,3%) не розраховують на додаткові джерела доходу, окрім державної пенсії, після настання пенсійного віку. Розраховують на додаткові джерела доходу тільки 13,2% респондентів, а 4,5% - важко відповісти на поставлене запитання.

Велика частина українців (64,8%) нічого не робить для того, щоб забезпечити себе матеріально після виходу на пенсію, розраховуючи тільки на державну пенсію. Вкладають гроші у нерухомість, бізнес тільки 7,2%, відкладають гроші - 6,3% опитаних, нічого не роблять, але розраховують на допомогу дітей або родичів, - 4,9% опитаних. Важко відповісти на таке запитання 16,8% респондентів.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Пенсійна реформа в Україні» з 13 по 15 листопада 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1 тис. респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.