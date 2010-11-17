З потяга Київ – Берлін зняли чотирьох нелегалів

Луцькі прикордонники затримали чотирьох мігрантів з Південно-Східної Азії, які намагались незаконно перетнути кордон на потягу сполученням "Київ - Берлін". Їх затримали в міжнародному пункті пропуску "Ягодин-залізнична станція".

Про це повідомив УНІАН прес-секретар начальника Луцького прикордонного загону Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ.

Як з`ясувалося, прибули мігранти в Україну через аеропорт “Бориспіль” за своїми паспортами громадян Союзу М`янми (колишня Бірма) за туристичними візами на 15 діб. Потому вони придбали квитки до Берліна, де планували залишитись на постійне проживання. За їх словами, після виїзду із України та в`їзду до Євросоюзу свої паспорти вони планували знищити та просити політичного притулку.

Під час проходження паспортного контролю на прикордонній станції “Ягодин” три з чотирьох громадянин Південно-Східної Азії, які перебували в купе, заявили прикордонникам, що вони загубили документи, а четвертий в цей час намагався заховати свій паспорт. При цьому мігранти вирішили, що вони вже в Польщі та спілкуються з охоронцями кордонів Євросоюзу. Один з них намагався просити політичного притулку для всіх, але зрозумівши, де знаходяться - пред`явили документи.

Затриманих притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України та спробу порушення державного кордону України. В подальшому після закінчення дії візи всіх зобов`язано добровільно покинути територію України.