Тігіпко: що з пенсійною темою, тарифами тощо, буде відомо 30 листопада
00:36, 18 листопада 2010Суспільство
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Готується новий Меморандум з МВФ
Текст нової редакції Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після першого перегляду планується підготувати до 30 листопада поточного року.
Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, чи передбачене в новій редакції документа зняття заборони на стягнення пені і штрафів за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.
«Зараз ми погоджуємо (з МВФ – УНІАН) технічні умови щодо Меморандуму. Ще нічого не прийнято Кабінетом Міністрів. 30 листопада вже з`явиться конкретика – що з пенсійною темою, що з тарифами тощо», – сказав С.ТІГІПКО.
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