Тігіпко: що з пенсійною темою, тарифами тощо, буде відомо 30 листопада

Текст нової редакції Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після першого перегляду планується підготувати до 30 листопада поточного року.

Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, чи передбачене в новій редакції документа зняття заборони на стягнення пені і штрафів за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

«Зараз ми погоджуємо (з МВФ – УНІАН) технічні умови щодо Меморандуму. Ще нічого не прийнято Кабінетом Міністрів. 30 листопада вже з`явиться конкретика – що з пенсійною темою, що з тарифами тощо», – сказав С.ТІГІПКО.