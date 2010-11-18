Зусилля зі створення Податкового кодексу витрачені з великою користю

Зусилля, спрямовані на створення Податкового кодексу, витрачені «з великою користю для нашого народу та держави».

Про це сказав на засіданні парламенту міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр зазначив, що «значні зусилля, що були спрямовані на створення цього важливого документа, витрачені ефективно, з великою користю для нашого народу та держави».

Він запевнив, що Міністерство фінансів «буде наполегливо працювати над вдосконаленням податкового законодавства і над впровадженням податкової реформи».

Ф.ЯРОШЕНКО висловив сподівання, що парламент підтримає зусилля уряду в цьому напрямку.