Міліція розпочала перевірку погроз журналісту луцької газети

У Луцьку міліція розпочала перевірку за фактом погроз фізичною розправою журналісту міської газети "Новая волна".

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вчора ввечері до чергової частини Луцького міського відділу міліції звернувся журналіст і повідомив, що невідомі погрожували йому фізичною розправою.

За словами заявника, як зазначається у повідомленні МВС, напередодні журналісту на мобільний зателефонувала колега і повідомила, що в офісі на нього чекають незнайомі люди, які хочуть обговорити робочі питання, після чого домовилися про зустріч у місті.

Під час зустрічі двоє незнайомців поводилися зухвало та погрожували журналісту фізичною розправою.

"Цей факт зареєстровано у Луцькому міському відділі міліції, проводиться перевірка", - наголосили в МВС.