ЗМІ: на українських ПСГ можуть з'явитися "трубопровідні" війська Газпрому

Воєнізовані підрозділи трубопровідних військ у складі «Газпром» можуть найближчим часом з`явитися на українських підземних сховищах газу (ПСГ). Про це повідомляє COMMENTS.UA.

За інформацією видання, на початку листопада українсько-російський газотранспортний консорціум вирішив включити до сфери своєї діяльності оренду українських підземних сховищ газу.

Видання нагадує, що кілька років тому в РФ було прийнято доктрину Енергетичної безпеки, яка, по суті, дала Кремлю право вважати російськими стратегічними об`єктами газопровідну інфраструктуру сусідніх країн. Потім, у 2007 році, Кремль узявся за посилення «трубопровідних» військ, наділивши «Газпром» правом утримання власних воєнізованих формувань (із охороною та службою безпеки їх сплутати складно).

Країни Східної Європи, що входять до ЄС, подібним поворотом російської політики особливо не обурилися, оскільки майже всі вони входять до атлантичної системи безпеки. Інша справа з країнами Середньої Азії. Окрім дуже багатого газом Туркменістану, ці країни всі як одна входять у систему колективної безпеки ОДКБ СНД («Ташкентського пакту»), робота якої передбачає досить-таки високий рівень взаємного узгодження військових планів, зокрема планів військового захисту компресорних станцій і сховищ газу.

З Україною з цієї точки зору все ще гірше. Вона не входить до жодної з систем безпеки. Відповідно, виглядає майже ідеальним плацдармом для відпрацювання нових російських амбіцій із контролю над «стратегічно важливими транспортними об`єктами за межами кордонів РФ». У Білорусі, приміром, ці амбіції вже давно мають вид регулярних маневрів російських військ у районах розташування газокомпресорних станцій і газопроводів.

Експерти стверджують, що «Газпром» навряд чи відмовиться від можливості, користуючись випадком, розташувати в Західній Україні, де знаходяться підземні газові сховища, свої війська. А отже Україна має всі шанси отримати ще 12 військових російських баз на своїй території, пише COMMENTS.UA.