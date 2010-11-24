Губернатор: Голодомор – це біда не лише українського народу

«Голодомор – це біда не лише українського народу, і ми її визнаємо», - заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН «Які заходи проходитимуть в області до чергової дати Голодомору в Україні?», губернатор сказав: «Пам`ятників ставити не будемо – це 100%. Ми визнаємо, що це була біда, і вона була не лише стосовно українського народу. І ми відзначимо це, як і належить, схиливши голови, запалимо свічки, це все ми зробимо».

А.БЛИЗНЮК підкреслив, що в питання про Голодомор не потрібно домішувати політику, і влада Донецького регіону нікому не перешкоджатиме відзначати цю скорботну дату.

«Нікому і ніяк ми перешкоджати не будемо. Якщо хтось на цьому хоче робити політику, це неправильно. Ми розуміємо, що це була біда, і ми, схиливши голову, її визнаємо», - додав голова облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО окремим указом доручав уряду організувати і профінансувати заходи до цього Дня.

На сайті нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА немає ніяких розпоряджень щодо проведення в країні заходів до Дня пам`яті жертв голодоморів у 2010 році.