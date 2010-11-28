Стокгольмський суд може «покарати» Нафтогаз ще на $500 мільйонів?

Швейцарський газовий трейдер «РосУкрЕнерго» має намір вимагати від НАК «Нафтогаз України» відшкодування нібито понесених збитків на суму 500 мільйонів доларів. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.

Усне слухання в Стокгольмському арбітражі з даного питання повинне відбутися в березні 2011 року.

У статті наголошується, що, незважаючи на національні та виняткові особливості оподаткування НАК, за розмитнення і за повторне прийняття на баланс 11 мільярдів кубометрів газу з ПСГ України, які належить повернути РУЕ, Міністерство палива та енергетики і Державна митна служба запропонували розстрочити «Нафтогазу» податкові зобов`язання.

«За підрахунками експертів «ДТ» і джерел у Кабміні, прямий збиток бюджету України тільки від таких особливостей оподаткування національної компанії складе 30-35 мільярдів гривень. Збитки від несплати «Нафтогазом» тільки двох обов`язкових податків — ПДВ і податку на прибуток можуть скласти 14-15 мільярдів гривень (це без штрафу за несплату цих податків). У результаті таких особливостей оподаткування в бюджеті «Нафтогазу» утворюється діра мінімум у 15 мільярдів гривень — дефіцит оборотних коштів. До речі, саме такою цифрою обмежений допустимий дефіцит бюджету НАК згідно з меморандумом України з МВФ. А сума виходить більш ніж солідна — близько 60-65 мільярдів гривень», — йдеться у статті.