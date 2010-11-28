Стокгольмський суд може «покарати» Нафтогаз ще на $500 мільйонів?
Бюджету НАКу світить максимальна дірка
Швейцарський газовий трейдер «РосУкрЕнерго» має намір вимагати від НАК «Нафтогаз України» відшкодування нібито понесених збитків на суму 500 мільйонів доларів. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.
Усне слухання в Стокгольмському арбітражі з даного питання повинне відбутися в березні 2011 року.
У статті наголошується, що, незважаючи на національні та виняткові особливості оподаткування НАК, за розмитнення і за повторне прийняття на баланс 11 мільярдів кубометрів газу з ПСГ України, які належить повернути РУЕ, Міністерство палива та енергетики і Державна митна служба запропонували розстрочити «Нафтогазу» податкові зобов`язання.
«За підрахунками експертів «ДТ» і джерел у Кабміні, прямий збиток бюджету України тільки від таких особливостей оподаткування національної компанії складе 30-35 мільярдів гривень. Збитки від несплати «Нафтогазом» тільки двох обов`язкових податків — ПДВ і податку на прибуток можуть скласти 14-15 мільярдів гривень (це без штрафу за несплату цих податків). У результаті таких особливостей оподаткування в бюджеті «Нафтогазу» утворюється діра мінімум у 15 мільярдів гривень — дефіцит оборотних коштів. До речі, саме такою цифрою обмежений допустимий дефіцит бюджету НАК згідно з меморандумом України з МВФ. А сума виходить більш ніж солідна — близько 60-65 мільярдів гривень», — йдеться у статті.