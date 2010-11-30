Керівниками банків не зможуть бути особи, які мають судимості
Нацбанк готує зміни до Положення
Національний банк України має намір посилити вимоги до фінансового стану засновників при реєстрації нових банків.
Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Нацбанку проекті змін до Положення про порядок створення та державної реєстрації банків, відкриття їх філіалів, представництв, відділень.
Регулятор пропонує відмовляти в реєстрації банку в разі «незадовільного фінансового стану хоча б одного із засновників, які мають суттєву участь у банку». Ознакою відсутності задовільного фінансового стану може вважатися ситуація, коли сума зобов`язань засновника перевищує суму його активів за вирахуванням коштів, вкладених у статутні капітали інших юридичних осіб (у тому числі й коштів, які планується вкласти в капітал створюваного банку).
НБУ вважає, що наявність у засновника збитків за результатами останнього року або прострочених зобов`язань перед іншими банками також може бути підставою для відмови в реєстрації створюваного банку.
Крім того, Нацбанк пропонує встановити, що керівниками банку не можуть бути особи, які: мають судимості, невиконані зобов`язання із оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої юридичної або фізичної особи; здійснювали незаконні дії в минулому, що призвело до банкрутства або ліквідації банку або іншої юридичної особи.
Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.