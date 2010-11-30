На трасі Київ – Чоп вантажівка на смерть збила трьох рідних братів

На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області водій вантажного автомобіля "Volvo" з напівпричепом скоїв наїзд на чотирьох пішоходів (трьох рідних братів та їхнього сусіда), які йшли по краю проїжджої частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє чоловіків від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще двоє з тяжкими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні, де пізніше померли. За фактом ДТП триває слідство.