На трасі Київ – Чоп вантажівка на смерть збила трьох рідних братів
11:26, 30 листопада 2010Суспільство
5302 0
І їхнього сусіда
На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області водій вантажного автомобіля "Volvo" з напівпричепом скоїв наїзд на чотирьох пішоходів (трьох рідних братів та їхнього сусіда), які йшли по краю проїжджої частини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє чоловіків від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще двоє з тяжкими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні, де пізніше померли. За фактом ДТП триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter