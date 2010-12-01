Нацбанк хоче заборонити валютні кредити для фізосіб?

У Національному банку України схиляються до думки, що валютне кредитування – це додаткові ризики для економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ журналістам у середу.

«Нацбанк схиляється до думки, що валютне кредитування сьогодні для нашої економіки – це додаткові ризики, оскільки немає необхідних інструментів хеджування для позичальників», - сказав С.АРБУЗОВ.

За його словами, Нацбанк сьогодні розробляє відповідні законодавчі норми з приводу валютного кредитування і веде відповідні консультації з міжнародними фінансовими організаціями.

За його словами, в законодавчому порядку може бути заборонене валютне кредитування для фізичних осіб і обмежене для юридичних осіб, а саме тих, які не мають експортної виручки.

Нацбанк має намір розробити відповідні рекомендації для комерційних банків, як працювати з такими позичальниками.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 червня 2009 року Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» встановила заборону на валютне кредитування для фізичних осіб на невиробничі цілі. Була встановлена норма про видачу валютних кредитів виключно в безготівковій формі.

НБУ заборонив видавати кредити в іноземній валюті фізичним особам, зокрема «овердрафт» (кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з`являється тимчасова потреба в грошових коштах) за картковим рахунком, до 1 січня 2011 року, у зв`язку з набуттям чинності Закону №1533-VI.)