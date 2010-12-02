У Чехії за підозрою у вбивстві 20-річної давності затримали українця

Правоохоронні органи Чехії затримали колишнього співробітника української міліції Валерія ПРИТОКУ, який підозрюється у скоєнні вбивства.

Як повідомили УНІАН у МВС України, цей чоловік, перебуваючи на службі в органах внутрішніх справ, понад 20 років тому скоїв вбивство людини в Донецькій області, після чого звільнився і зник.

Як зазначив співрозмовник агентства, оскільки міліція наразі приділяє значну увагу розкриттю тяжких злочинів минулих років, у травні цього року В.ПРИТОКА був оголошений у міжнародний розшук і в результаті оперативних заходів був затриманий 17 листопада в Карлових Варах.

Наразі Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції затриманого в Україну.

Також співрозмовник агентства заперечив інформацію чеських ЗМІ про те, що В.ПРИТОКА начебто є впливовою особою в кримінальних колах.

За словами співробітника міліції, затримання цієї особи є рядовим випадком діяльності працівників українського бюро Інтерполу, які щодня затримують злочинців, оголошених у міжнародний розшук.