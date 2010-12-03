Янукович ввів у свій комітет Бондарева, Жванію, Королевську і Хомутинніка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом ввів до складу Комітету з економічних реформ при Президенті України Костянтина БОНДАРЕВА, Давида ЖВАНІЮ, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ і Віталія ХОМУТИННІКА.

Відповідний Указ Президента (№1069/2010 від 3 грудня ц.р.) оприлюднено на сайті глави держави.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет із економічних реформ у лютому 2010 року.

Комітет створено з метою впровадження системних економічних реформ, які спрямовано на вихід із фінансової та економічної кризи, забезпечення сталого економічного розвитку України, як передумови зростання добробуту її населення, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

Комітет із економічних реформ створено як консультативно-дорадчий орган при Президенті України.