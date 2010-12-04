У Києві СБУ накрила конвертаційний центр з обігом близько 500 млн. грн.

Співробітники СБУ в Києві ліквідували конвертаційний центр, через який з початку цього року було незаконно переведено у готівку близько 500 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі УСБУ в Києві.

Встановлено, що ця нелегальна структура надала послуги із мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту майже 40 підприємствам різних регіонів України.

Зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру. Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У приміщеннях нелегальної структури працівники СБУ провели обшуки, у результаті яких вилучили готівкою понад 900 тис. грн., фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки 11 фіктивних підприємств тощо.

За матеріалами СБУ органи міліції порушили кримінальну справу за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.