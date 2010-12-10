В Україні затримали двох звинувачених у вбивстві 12 людей у Кущевській

Затримано ще двох звинувачених у співучасті у вбивстві 12 осіб у станиці Кущевській Краснодарського краю, які перебували у міжнародному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті при Прокуратурі Росії.

«Під час спільних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, проведених Слідчим комітетом, Управлінням кримінального розшуку ГУВС по Краснодарському краю і спецслужбами України, на території України затримано двох звинувачених у співучасті у вбивстві 12 осіб у станиці Кущевській», - зазначається у повідомленні.

Раніше Слідчим комітетом щодо зазначених осіб були винесені ухвали про притягнення як звинувачених, за клопотанням слідства судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, вони були оголошені у міжнародний розшук.

До компетентних органів України вже направлено документи, необхідні для їх екстрадиції до Російської Федерації і виконання з ними слідчих дій.

Слідство вважає, що тепер всіх співучасників жорстокого масового вбивства затримано. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня тимчасово виконуючий обов’язки генерального консула України у Ростові-на-Дону Ігор КОЧЕТОВ повідомив, що 15 українців, які перебували в рабстві в Росії, повернулися до України.

«15 громадян України, яких утримували на агропідприємстві «Артекс-Агро» на Кубані і використовували їх як рабів, звільнили і за сприяння консульства допомогли повернутися до України», - сказав І.КОЧЕТОВ.

Агропідприємство «Артекс-Агро» належить матері звинуваченого у вбивстві 12 осіб у станиці Кушевській Сергія ЦАПКА. Даний злочин викликав значний суспільний резонанс в Росії.