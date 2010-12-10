Екс-голова райдержадміністрації отримав 9 років за хабар у 800 тисяч

У Житомирській області до 9 років позбавлення волі засуджено колишнього голову районної державної адміністрації за хабарництво.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ.

За її словами, таке рішення ухвалено днями Апеляційним судом Житомирської області.

Т.МАГАЛЕЦЬКА нагадала, що цей голова РДА влітку 2007 року одержав хабар за сприяння у вирішенні питання щодо одержання у власність земельних ділянок площею 10 га. Розмір одержаного хабара становив понад 800 тис. грн.

Суд також позбавив екс-голову РДА права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, та прийняв рішення про конфіскацію всього належного йому майна.