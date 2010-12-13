МНС: в 11 підтоплених районах Закарпаття ситуація контрольована

На 7-му годину ранку в 11 районах Закарпатської області (Берегівський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський і Хустський), які були підтоплені тало-дощовим паводком, ситуація є стабільною і контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

На всіх річках спостерігається подальший спад рівнів води.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи, до яких залучені комунальні служби області та підрозділи МНС (всього 63 особи та 16 одиниць техніки, у тому числі від МНС 36 осіб і 9 одиниць техніки).