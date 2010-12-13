У центрі Львова трамвай зійшов з рейок і врізався у маршрутку
10:17, 13 грудня 2010Суспільство
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Постраждали мінімум троє людей
Сьогодні близько 9.30 у центрі Львова, на проспекті Свободи, трамвай зійшов з рейок і врізівся у маршрутне таксі.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, внаслідок зіткнення трамвая і маршрутки постраждали троє людей.
Обставини, які призвели до сходження трамвая з рейок, а також кількість потерпілих, з’ясовують співробітники міліції.
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