У центрі Львова трамвай зійшов з рейок і врізався у маршрутку

Сьогодні близько 9.30 у центрі Львова, на проспекті Свободи, трамвай зійшов з рейок і врізівся у маршрутне таксі.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, внаслідок зіткнення трамвая і маршрутки постраждали троє людей.

Обставини, які призвели до сходження трамвая з рейок, а також кількість потерпілих, з’ясовують співробітники міліції.