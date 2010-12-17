Порошенко: махінації з ПДВ знищують конкурентні підприємства

Махінації з податком на додану вартість (ПДВ) знищують конкурентні підприємства.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю COMMENTS.UAзаявив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, за рахунок зростання державного боргу бюджет продовжує фінансувати злодіїв і корупціонерів, оскільки можливості крадіжки ПДВ не закриті.

На думку П.ПОРОШЕНКА, «потрібний жорсткий облік, причому як малих підприємств, так і великих промислових об`єднань. Потрібні електронні накладні, щоб всі махінації з ПДВ можна було прослідкувати у режимі реального часу. Потрібно, щоб в країні зрозуміли всі: красти ПДВ не можна, і крапка».

«В Україні існує величезна кількість підприємств, які за 2010 рік не одержали жодної копійки відшкодованого ПДВ. Алгоритм цього відшкодування у нас непрозорий і незрозумілий. І це знищує найбільш конкурентні, експортно орієнтовані підприємства, що особливо образливо. Їх місце дуже швидко займуть інші», - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Він навів приклад, коли високотехнологічні українські виробники автомобільних комплектуючих, які в умовах жорсткої конкурентної боротьби відстояли право бути постачальниками конвеєра для провідних світових автовиробників, «через невідшкодований ПДВ були просто викинуті з ринку». «Така позиція влади робить проблемним надходження інвестицій до України і розвиток високотехнологічних виробництв», - резюмував П.ПОРОШЕНКО.