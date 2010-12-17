Прес-конференція Коновалюка про впровадження електронної соціальної карти

20 грудня об 11.30 в інформаційному агентстві «Наш продукт» відбудеться прес-конференція народного депутата України, радника Президента України, автора 24 законопроектів у соціальній сфері Валерія Коновалюка на тему: «Впровадження електронної соціальної карти найближчими роками: реальна допомога громадянам і бюджету України». Адреса проведення: інформаційне агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1. Схема проїзду - за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema Акредитація ЗМІ обов`язкова. При собі необхідно мати редакційне посвідчення. Контакти для акредитації: телефон (050) 958-43-05, е-mail: o.ushakova@ianp.com.ua (Олена Ушакова) і телефони (044) 593-6144, (066) 195-7578, е-mail: i.repnytska@nash-product.com.ua (Іва Репницька).

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