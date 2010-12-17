Азаров розповів, про що нагадує європейцям на кожній зустрічі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що брати участь у модернізації української газотранспортної системи зацікавлені всі країни, які одержують газ транзитом через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

«Я завжди, зустрічаючись зі своїми європейськими колегами, нагадую їм про те, що на користь Європейського Союзу і, насамперед, країн, які одержують транзитом газ і нафту через Україну, брати участь у модернізації нашої газотранспортної системи», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що Україна є стабільним партнером із забезпечення транзиту природного газу і нафти в країни Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів завдовжки 37,6 тис. км в однонитковому обрахунку, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.