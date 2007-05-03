В Укрзалізниці вважають, що Столичний експрес навмисно пустили під укіс

Попередньою причиною сходження з рейок вагонів поїзда «Столичний експрес» (Дніпропетровськ-Київ) є несанкціоноване втручання сторонніх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

За його словами, було зламано електромеханічний привід, який переводить стрілку з одної колії на іншу. «Був розкритий цей привід і намотаний мотузок на вал приводу, що дозволило неправильно перевести стрілку», - сказав він.

Водночас В.КОЗАК зазначив, що ніяких претензій до стану залізничної колії, по якій рухався поїзд, не було, вона могла витримати встановлену швидкість – 140 км/год.

На думку генерального директора відомства, хулігани не могли так пошкодити стрілочний привід, оскільки «для цього треба знати конструкцію стрілочного переводу». За його словами, особи, які здійснили дані дії, на переводі стрілки враховували час, коли повинна була статися аварія: «Якби стрілка втратила контроль до перекриття вхідного сигналу – машиніст би впорався».

Як зазначив В.КОЗАК, створено комісію, яка розслідує подію, її очолює заступник гендиректора «Укрзалізниці», в комісію входять представники транспортної міліції, прокуратури, СБУ.

Він також повідомив, що після того, як всі пасажири потягу, а це 510 чоловік, були доставлені до Києва на електричці, 172 особи звернулися за допомогою в службу «Укрзалізниці». Зокрема, 32 людини звернулися за медичною допомогою, 27 з них одержали першу медичну допомогу, 3-х пасажирів госпіталізовано, серед них 11-річний хлопчик з травмою черевної порожнини, чоловік із струсом мозку і жінка з забоєм нирки.

Як зазначив В.КОЗАК, загрози їхньому життю і подальшому здоров`ю немає.

Крім того, за його словами, 23 особи заявили про втрату майна, зараз під охороною всі речі вилучаються із вагонів поїзда.

Як завірив В.КОЗАК, всю шкоду пасажирам буде компенсовано, всі претензії будуть задоволені. При цьому він не оцінив розмір матеріальної шкоди.

Він також зазначив, що до кінця сьогоднішнього дня рух на даній ділянці буде відновлено. За його словами, пошкоджено стрілочний перевід №2 і близько 200 метрів колії.

При цьому В.КОЗАК сказав, що графік поїздів не порушено, поїзди слідують в обхід - через Фастів.

Довідка УНІАН. 2 травня о 22.19 біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області на стрілочному переводі №2 під час проходження швидкісного пасажирського поїзда №168 "Столичний експрес", що слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок електровоз і 6 вагонів. Зокрема, перша секція локомотива, порожній вантажний вагон для перевезення автомобілів, перший пасажирський вагон перекинувся на бік, три наступні пасажирські вагони нахилилися під кутом від 45 до 30 градусів, шостий вагон зійшов з рейок одним візком.