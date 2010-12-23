МВФ виділив Україні другий транш кредиту

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту стенд-бай в обсязі 1 млрд. SDR, що становить близько 1,5 млрд. дол. Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.

Рішення ухвалене на засіданні 22 грудня.

Згідно з повідомленням, перший заступник виконавчого директора МВФ Джон ЛІПСКІ зазначив, що в МВФ задоволені виконанням Україною програми співпраці з Фондом. "Влада країни і надалі налаштована на своєчасне проведення реформ у фіскальному, паливно-енергетичному і фінансовому секторах, що є необхідним для досягнення мети програми", - зазначив Дж.ЛІПСКІ.

Послідовне проведення реформ, наголосив він, сприятиме закріпленню макроекономічної стабільності, посиленню довіри, поліпшенню доступу до ринків капіталу, а також стимулюватиме подальше зростання економіки.

«Ядром програми залишається коригування фіскальної ситуації», - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

У найближчій перспективі, зазначив він, важливим питанням є швидке ухвалення державного бюджету на 2011 рік, суворий контроль за його виконанням і заходи з поліпшенню адміністрування податків.

«Фіскальна стабільність у перспективі великою мірою залежить від структурних реформ у сфері пенсійного забезпечення, державного управління та діяльності державних компаній. У зв`язку з цим ключовим завданням є своєчасне ухвалення і виконання закону про пенсійну реформу, поданого до парламенту", - сказав Дж.ЛІПСКІ.

Зроблені в Україні кроки із зміцнення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України», зазначив Дж.ЛІПСКІ, достатньо важливі, проте для створення більш прозорого і життєздатного енергосектора необхідно підвищити ціну на газ. "Подальші заходи, зокрема підвищення ціни на газ та структурні реформи, необхідні для створення життєздатнішого і прозорішого енергосектора", - підкреслив представник МВФ.

Також Дж.ЛІПСКІ зазначив, що в Україні успішно була проведена робота з відновлення довіри у фінансовій системі, зокрема в плані рекапіталізації приватних банків і посилення нагляду над банківською системою.

"Нині прийшов час активізувати зусилля для вирішення проблеми великих об`ємів знецінених активів, що заважає фінансовому сектору підтримувати економічне оздоровлення", - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ була в Україні в листопаді для перегляду програми співпраці з кредиту stand-by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Планувалося, що з другого траншу близько 1 млрд. дол. будуть спрямовані на покриття дефіциту держбюджету, решта - в резерв Національного банку України.