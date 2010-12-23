Митники затримали 15 тонн контрабандного одягу з Китаю

Державна митна служба порушила кримінальну справу за фактом контрабанди одягу на суму 3,2 млн. грн. в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, 9,8 тонн нового одягу як гуманітарна допомога надійшли з Китаю на адресу однієї із благодійних організацій Києва. «Донором» зазначеної допомоги виступала американська компанія, яка зазначила, що вартість товару становить 6,5 тис. дол. США. Митники виявили, що насправді понад 15 тонн одягу не зазначено в документах, а це більше 47 тис. одиниць курток та штанів, орієнтовна вартість яких становить понад 3,2 млн. грн.

Зловмисники таким чином намагались уникнути сплати податків до держбюджету у розмірі 1,1 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.